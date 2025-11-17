Pritvoren Beograđanin zbog silovanja bivše partnerke: Zaćutao u tužilaštvu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je D.D. (35) zbog postojanja osnova sumnje da je 2. februara 2025. godine upotrebom sile i pretnje da će napasti na njen život i telo prinudio na obljubu bivšu vanbračnu partnerku.

Osumnjičeni je kratko negirao izvršenje krivičnog dela i odbio da odgovara na pitanja.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor, koji predlog je sud usvojio i odredio mu pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Silovanje.

pročitajte još UBIO TROJE KOLEGA U SANSKOM MOSTU! Domar osuđen na 42 godine zatvora zbog masakra u gimnaziji

Autor: Marija Radić