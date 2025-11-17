AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC U PANČEVU: Pregazio čoveka na pešačkom prelazu ispred suda u Pančevu

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

M. R. (45) iz Beograda određeno je zadržavanje do 48 sati Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu određeno je zadržavanje M.R. (45) iz Beograda u trajanju do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.


- Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je danas oko 12.45 časova u Pančevu, u ul. Vojvode Radomira Putnika upravljao putničkim vozilom marke „kia“ tako da nije zaustavio vozilo ispred pešačkog prelaza koji se nalazi ispred zgrade pravosudnih organa, te da je vozilom udario u muškarca S. J. (70) iz Pančeva koji je prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, usled čega je nastupila smrt pešaka - saopšteno je iz tužilaštva.

Dežurni javni tužilac je sa pripadnicima Policijske uprave u Pančevu izvršio uviđaj mesta događaja, naložio je obdukciju tela, uzimanje uzoraka krvi i urina od osumnjičenog, te da se izvrši saobraćajno-tehnički pregled putničkog vozila.

Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sproveden radi saslušanja.

Dežurni javni tužilac je sa pripadnicima Policijske uprave u Pančevu izvršio uviđaj mesta događaja, naložio je obdukciju tela, uzimanje uzoraka krvi i urina od osumnjičenog, te da se izvrši saobraćajno-tehnički pregled putničkog vozila.

Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sproveden radi saslušanja.

Autor: D.Bošković

#Pančevo

#gazenje

#muskarac

POVEZANE VESTI

Hronika

Ubistvo kod Bele Crkve, osumnjičeni uhapšen i zadržan do 48 sati

Hronika

AUTOBUS PROŠAO NA CRVENO, PA UBIO DEVOJČICU DOK JE SA MAJKOM PRELAZILA PEŠAČKI: Oglasilo se tužilaštvo nakon jezive nesreće u Zemunu - UHAPŠEN vozač

Hronika

Haos u policijskoj stanici u Kladovu: Beograđanin udario policajca, pre toga mu pretio

Hronika

'PLANIRAO UPAD I BLOKADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA' Blokaderu (20) određeno zadržavanje do 48 sati zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Hronika

UHAPŠEN ZBOG POKUŠAJA UBISTVA NA LEDINAMA: Izrešetao muškarca dok je izlazio iz audija!

Hronika

ZUBARKI SA LAŽNOM DIPLOMOM IZ BEOGRADA ODREĐENO ZADRŽAVANJE Ovako se nadrilekarka branila na saslušanju