ZBOG OVOGA JE RANJEN UROŠ (24) U RAKOVICI?! Dva pravca istrage o krvavoj sačekuši ispred zgrade u kojoj živi mladić: Čekao metu, pa mu ispalio dva hica u grudi!

Napadač je pucao u Uroša R. u trenutku kada je izašao iz "škode" i krenuo na zgradi u kojoj živi. Ispalio mu je dva hica u grudi, ali je mladić čudom preživeo napad.

Policija traga za napadačem koji je sinoć u Rakovici pokušao da ubije Uroša R. (24), koji je teško ranjen i odmah prebačen u operacionu salu Urgentnog centra, a prema nezvaničnim informacijama - istraga vodi u dva pravca.

- Jedan pravac su nezakoniti poslovi i sukob zbog njih, a drugi obračun unutar delova kriminalnih navijačkih grupa - otkriva izvor za Kurir.

Podsećamo, Urošu R. (24) je ranjen u, kako se sumnja, sačekuši se lekari i dalje bore za život nakon hitnog prijema u operacionu salu. On je, kako je Kurir pisao, odranije poznat policiji i ima dosijezbog nanošenja lakih telesnih povreda i prinude. Prema nezvaničnim informacijama, bio je pre nekoliko godina privođen i u Crnoj Gori zbog učestvovanja u tuči koja je prethodila pokušaju ubistva u Budvi.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu čiji je tužilac sinoć obavio uviđaj na licu mesta, a policija je odmah nakon pucnjave pokrenula akciju "Vihor".

- Sve ukazuje da je napadač neko vreme pratio metu i da je tačno znao njegove navike - gde parkira automobil, kuda se kreće i da je na osnovu toga odabrao najpogodniji trenutak da pokuša da ga ubije - rekao je ranije sagovornik i naveo da je reč o klasičnoj sačekuši.

- Parkirao je kola ispred garaža i čim je izasao iz "škode" neko ga je upucao. Komšinica koja drži podrum pića je pozvala Hitnu pomoć. Mnogo dece je bilo u tom trenutku napolju. Istrčali smo izbezumljeni napolje kad smo čuli pucnjavu - ispričala je jedna stanarka ulice u kojoj se zločin dogodio.

Podsećamo, Uroš R. (24) je ranjen sinoć nakon 18 časova u Vukasovićevoj ulici na Kanarebom brdu, ispred zgrade u kojoj živi.

