OPŠTI HAOS NA PUPINOVOM MOSTU, SUDARILA SE 4 VOZILA: Most u potpunosti blokiran, nekoliko ljudi prevezeno u bolnicu! Veliki broj ekipa Hitne pomoći na terenu

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više vozila, dogodila se večeras oko 17.50 časova na obilaznici oko Pupinovog mosta.

U nesreći je, prema nezvaničnim informacijama, učestvovalo pet automobila i dva kamiona. Nesreća se dogodila u smeru ka Zemunu.

Prema prvim saznanjima, ima povređenih, a kako se nezvanično saznaje, četiri osove su prevezene u Zemunsku bolnicu na dijagnostiku.

Na licu mesta je veliki broj ekipa Hitne pomoći.

Ceo Pupinov most je potpuno blokiran, a očekuje se da raščišćavanje potraje još nekoliko sati.

