Teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo više vozila, dogodila se večeras oko 17.50 časova na obilaznici oko Pupinovog mosta.
U nesreći je, prema nezvaničnim informacijama, učestvovalo pet automobila i dva kamiona. Nesreća se dogodila u smeru ka Zemunu.
Prema prvim saznanjima, ima povređenih, a kako se nezvanično saznaje, četiri osove su prevezene u Zemunsku bolnicu na dijagnostiku.
Na licu mesta je veliki broj ekipa Hitne pomoći.
Ceo Pupinov most je potpuno blokiran, a očekuje se da raščišćavanje potraje još nekoliko sati.
Autor: D.Bošković