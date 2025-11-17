FILMSKA PLJAČKA U RAŠKOJ! Razbojnici oteli vozilo za transport državnog novca - Ukrali oko 2 miliona evra

Večeras, na teritoriji Raške dogodila se do sada neviđena pljačka kada su maskirani razbojnici presreli vozilo za transport novca i oteli oko dva miliona evra državnog novca, potvrđuje izvor blizak istrazi.

Prema prvim informacijama, razbojnici su bili maskirani i naoružani. Presreli su vozilo koje je prevozilo novac, a potom ga oteli i pobegli. Vozilo je ubrzo pronađeno zapaljeno u mestu Jablanica, na teritoriji Novog Pazara.

Izvor navodi da se incident dogodio pre oko sat vremena i da je reč o organizovanom i precizno izvedenom napadu. Nakon pljačke, počinioci su pobegli, a sve ukazuje da su unapred pripremili plan bekstva.

Na terenu je veliki broj pripadnika policije – pazarska i raška policija su "na nogama", a uviđaj je u toku.

Policija intenzivno traga za razbojnicima.

Autor: A.A.