Pune ruke posla za Hitnu pomoć: Noć za nama obeležio napad nožem i 120 intervencija

Tokom noći je obavljeno 120 intervencija od kojih je 17 obavljeno na javnom mestu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti među kojima astmatičari.

Dvojica muškarca stara 39 i 40 godina zadobila su teške povrede nakon što ih je 34-godišnji muškarac napao nožem

Dvojica muškarca imala su rane po rukama i butinama i prevezena su u Zemunsku bolnicu, gde je dovezen i napadač koji je imao lakše povrede glave.

Ubadanje nožem se dogodilo u 22.38 u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu.

Žena stara 34 godine oborena je kao pešak sinoć u 22.36 kod prodavnice "Emmezeta" na auto-putu i prevezna je u Zemunsku bolnicu sa lakšim povredama.

Autor: Marija Radić