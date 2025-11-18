Stravičan napad u osnovnoj školi na jugu Srbije: Dečak izbo drugaricu

Jeziv napad dogodio se jutros u jednoj osnovnoj školi u Prizrenu, kada je dvanaestogodišnjak napao devojčicu oštrim predmetom.

Naime, četrnaestogodišnja devojčica zadobila je više povreda nakon što ju je, prema prvim informacijama, dvanaestogodišnji dečak ubo oštrim predmetom tokom sukoba.

Napad je, kako navode mediji, usledio posle kratke, ali žustre svađe među maloletnicima, a tačan povod još nije poznat.

Ovu vest je potvrdio portparol policije za region Prizrena, Šaćir Bitiči, ističući da je policija odmah reagovala po prijavi i da su sve nadležne službe uključene u rasvetljavanje slučaja.

Devojčica je hitno prebačena u Regionalnu bolnicu u Prizrenu, gde je zbrinuta u službi Hitne pomoći i gde joj lekari pružaju potrebnu medicinsku negu. Prema dostupnim informacijama, nalazi se van životne opasnosti, ali su njene povrede ocenjene kao ozbiljne.

Bitiči je naveo i da su maloletnog osumnjičenog u policijsku stanicu doveli članovi njegove porodice, nakon čega je obavljen razgovor u prisustvu stručnih službi.

Dalji rad na slučaju preuzela je jedinica zadužena za maloletničku delinkvenciju, koja će utvrditi sve okolnosti događaja, uključujući motiv sukoba i eventualnu odgovornost odraslih lica.

