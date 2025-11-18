OTAC POGINUO, SIN TEŠKO POVREĐEN U STRAŠNOJ NESREĆI NA PUTU KA IĐOŠU! Sleteli u kanal, pa se više puta prevrnuli! Mladić prebačen u kikindsku bolnicu

B.J. (41) iz Sajana, vozač „opel vektre“ zrenjaninskih tablica, poginuo je na licu mesta, dok je njegov sedamnaestogodišnji sin lakše povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče na izlazu iz sela, na putu ka Iđošu.

Prema prvim informacijama, automobil je najverovatnije usled neprilagođene brzine sleteo u kanal sa desne strane puta i tom prilikom se više puta prevrnuo. Vozač je nastradao na licu mesta.

Povređeni mladić (17) prebačen je u Opštu bolnicu u Kikindi, gde je prošao kroz kompletan pregled dežurnog lekara, hirurga i pedijatra.

Obavljene su laboratorijske i radiološke dijagnostičke procedure, nakon čega nije zadržan u bolnici, potvrđeno je za Kurir iz te zdravstvene ustanove.

Na terenu je obavljen uviđaj, a nadležni tužilac kikindskog OJT naložio je obdukciju tela nastradalog vozača.

Autor: Jovana Nerić