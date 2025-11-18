NAVIJAČ HAPŠEN S BELIVUKOM PRETUČEN NA NOVOM BEOGRADU, BORE MU SE ZA ŽIVOT: Isekao obezbeđenje restorana nožem, oni ga unakazili od batina!

V. V. u pritvoru je proveo četiri meseca, udovica G. V. pričala da su bili dobri prijatelji.

V. V. koji je 4. feburara 2021. bio uhapšen sa Veljkom Belivukom i ostalim pripadnicima njegovog kriminalnog klana, a potmom pušten na slobodu, ponovo se sinoć našao na meti policije posle sukoba sa obezbeđenjem jednog ugostiteljskog lokala na Novom Beogradu.

Kako saznajemo, privedena su i dvojica radnika obezbeđenja koja su V.V. nanela teške telesne povrede opasne po život i on je s krvarenjem u mozgu prebačen u bolnicu.

- Nakon što obezbeđenje nije dozvolilo V. V. da uđe u lokal, navodno zbog neadekvatne garderobe, on je izvadio nož i naneo posekotine, odnosno lake telesne povrede, posekotinu podlaktice B. K. (39) a G. R. (40), posekotinu podlaktice i ubodnu ranu u levu butinu. Posle pregleda, radnici obezbeđenja su uhapšeni zbog sumnje da su V. V. naneli teške povrede opasne po život - otkriva izvor.

Podsetimo, V. V. je javnosti postao poznat posle hapšenja Belivukovog klana pošto mu je tužilaštvo na teret stavljalo da je 3. avgusta 2020. po nalogu Belivuka i Marka Miljkovića namamio navijača Partizana G. V. da dođe do Višegradske ulice i uđe u "smart" kojim ga je odvezao u kuću u Ritopeku, gde je mučen, a potom i ubijen. Međutim, četiri meseca posle hapšenja i pokretanja istrage, u julu iste godine, V.V. je pušten iz pritvora i tužilaštvo je odustalo od njegovog gonjenja, jer je utvrđeno da je "smart" kojim je Veličković prebačen u Ritopek vozio svedok saradnik B. H.

B.H. je zatim uhapšen, V.V. je pušten na slobodu, a ubrzo potom osumnjičeni B.H. postao je svedok okrivljeni u postupku i otkrio brojne detalje o ubistvima ozloglašenog klana, a priznao je i da je upravo on vozio V. V. u Ritopek.

Udovica ubijenog navijača, J. V., izjavila je tokom postupka “da su njen muž i V. V. bili dobri prijatelji i da su se porodično družili”. Ona je na fotografijama koje su zabeležile sigurnosne kamere na dan kada je nestao njen muž, navodno prepoznala njega i V. V., međutim, navela je “da ne veruje da je on umešan u nestanak njenog supruga”. Kasnije je i sama potvrdila da to nije on.

V. V. je inače hapšen i 2019. kada se sumnjičio da je učestvovao u krađi vozila, a bio je hapšen i zbog droge i nasilničkog ponašanja.

Inače, V.V. je, prema optužnici ubijen 3. avgusta 2020. jer je navodno bio blizak škaljarskom klanu. Kako je otkrio svedok-saradnik B. H., G. R. je ubio Marko Miljković, desna ruka Veljka Belivuka, jednim udarcem sekirom.

