MUŠKARAC IZGOREO U POŽARU? Pronađeno telo na Adi Ciganliji

Telo muškarca pronađeno je danas u blizini jednog restorana na Adi Ciganliji, a prema prvim informacijama, sumnja se da je stradao u požaru.



Slučaj je prijavljen policiji, a na terenu su i dalje vatrogasne ekipe koje vrše uviđaj kako bi utvrdile tačan uzrok smrti i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Uzrok požara, kao i identitet nastradalog muškarca, za sada nisu poznati.

Istraga je u toku.

Nezvanično, telo je nađeno nakon gašenja deponije smeća kod Ade Ciganlije, prenosi Telegraf.

Autor: D.Bošković