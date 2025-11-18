AKTUELNO

Hronika

POGLEDAJTE TRENUTAK KADA BRAJAN VOLŠ PRIZNAJE KRIVICU Hladnokrvno posmatra sudiju, a onda sledi jezivo 'DA' Uklonio telo, ali prećutao i gde

Izvor: kurir, Foto: Tanjug AP/Greg Derr ||

Brajan Volš koji je optužen da je ubio svoju suprugu Anu Volšu njihovoj kući u predgrađu Bostona nakon što je saznao za njenu navodnu aferu, promenio je danas svoju izjavu o dve manje tačke optužnice, neposredno pre početka izbora porote za suđenje za ubistvo.

Volš se izjasnio krivim po drugoj i trećoj tački optužnice — priznao je da je davao lažne informacije policiji i da je protivpravno premeštao ljudsko telo.

Dok su tužioci iznosili dokaze protiv njega, njegov branilac je istakao da je Volš priznao samo te manje prekršaje, ali da i dalje u potpunosti poriče krivicu za ubistvo.

Advokat je naglasio da Volš ne priznaje da je telo svoje supruge bacio u kontejner, niti da je imao bilo kakvu ulogu u uništavanju njenih posmrtnih ostataka.

Na trenutak je došlo do tenzije u sudnici kada su tužioci ukazali da je Volš, pod zakletvom, sudiji rekao da je i dalje u braku.

Nakon kratkog razgovora advokata sa sudijom, odbrana je pojasnila da Volš pravno razume da više nije u braku, s obzirom na smrt svoje supruge.

"Gospodine Volš, da li ste zaista namerno uklonili ili preneli telo Ane Voš ili njene posmrtne ostatke, a da niste bili zakonski ovlašćeni da to učinite?", upitala je sudija Višeg suda Norfoka, Dajan Frenijer.

"Da, časni sude", odgovorio je Volš.

Pogledajte kako je izgledalo propitivanje Volša:

Autor: D.Bošković

#KRIV

#ana vols

#brajan vols

#prekrsaj

#tuzioci

POVEZANE VESTI

Hronika

BRAJAN VOLŠ PRIZNAO DA JE LAGAO POLICIJU I UKLONIO ŽENINO TELO: Obrt na suđenju za ubistvo Beograđanke Ane u Americi!

Svet

BRAJAN VOLŠ IZBODEN U ZATVORU! Drama pred suđenje za brutalno ubistvo Srpkinje Ane: Napadnut improvizovanim nožem i HITNO prebačen u bolnicu

Hronika

SMENJEN SUDIJA U SLUČAJU UBISTVA LEPE BEOGRAĐANKE Brajan Volš i dalje čeka suđenje za smrt supruge: Sumnja se da je raskomadao njeno telo!

Hronika

ADVOKAT TVRDI DA BRAJAN VOLŠ TRPI MENTALNE I FIZIČKE POSLEDICE! Odloženo suđenje za Anino ubistvo: Doživeo traumu, prebacuju ga u bolnicu na testiranj

Svet

OSUĐEN BRAJAN VOLŠ: Dobio 37 meseci zatvora, evo za šta je stigla presuda! ZA TELOM ANE VOLŠ SE JOŠ UVEK TRAGA!

Hronika

BRAJAN VOLŠ IMA NOVI ZAHTEV: Optuženi za ubistvo Beograđanke Ane TRAŽI OVO posle napada u zatvoru