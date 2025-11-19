NOVO HAPŠENJE ZBOG KORUPCIJE Radnik banke stavio u džep skoro 750.000 evra: Izdavanjem fiktivnih naloga uzeo i preko 12.000 dolara

U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su B. K. (1980) iz Aranđelovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Sumnja se da je on, od maja 2021. godine do maja 2025. godine, u jednoj banci u kojoj je radio, nezakonito zadržavao gotovinu koju mu je poverilo 20 klijenata banke radi uplate na svoje štedne račune. Zatim je, ne sprovodeći postupak knjiženja ovog novca, izdavao klijentima fiktivne naloge za uplatu i ugovore za oročenje deviznih sredstava koje je sam izrađivao.

Na ovaj način B. K. je, kako se sumnja, nezakonito prisvojio 723.228 evra i 12.694 američkih dolara za koliko je oštetio banku.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

Autor: S.M.