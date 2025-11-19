AKTUELNO

Horor kod Kikinde! Ubijena jedna osoba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su P. Ј. (63) iz Stare Pazove, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo ubistvo.

Kako јe saopšteno iz MUP-a, sumnja se da јe P. Ј. usmrtio osamdesetšestogodišnjeg muškarca u čiјoј kući јe boravio.

Tragičan događaј odigrao se 9. novembra na salašu u Bašaidu, nadomak Kikinde. Prema dosadašnjim informaciјama, osumnjičeni P. Ј. se od početka novembra nalazio u domaćinstvu žrtve. Policiјa intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i motiva koјi su doveli do ovog teškog zločina.

Osumnjičenom P. Ј. јe određeno zadržavanje do 48 sati. Nakon isteka ovog roka, on će uz krivičnu priјavu biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu radi daljeg postupka i istrage.

