SVEDOK SARADNIK PRIZNAO PET UBISTAVA U POSTUPKU ZA PRANJE PARA: Za likvidacije sam dobio 20.000 evra, u tim poslovima sam učestvovao

Bojan H., drugi svedok saradnik u postupku koji se Veljka Belivuka i Marka Miljkovića vodi zbog optužbi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem svedočeći u postupku koji se vodi zbog pranja para od kriminala protiv vođa klana i njihovih supruga izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da je učestvovao u pet likvidacija i da mu je Belivuk za to dao ukupno 20.000 evra.

Znam vođe, ali ne i njihove žene!

- Poznajem Belivuka i Miljkovića, supruge im ne poznajem. Njih znam od kraja juna 2020. a Filipa Ivanovskog znam iz viđenja, dolazio je kao njihov drugar na stadion Partizana. Sa Belivukom i Miljkovićem sam najviše učestvovao u poslovima oko ubistava, a sa Belivukom malo i sa drogom. Sve što smo radili bila su krivična dela, bilo je tu i druženja ali je to to - rekao je na početku izlaganja Bojan H., koji je naveo da zna da su radili i poslove obezbeđenja u klubovima, ali da on u tome nije učestvovao.

Priznao je da je učestvovao u ubistvima Nikole Mitića, Gorana Veličkovića, Miljana Lepoje, Lazara Vukićevića i Milana Ljepoje.

- Svi oni su pretili da oduzmu život Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, a onda i svima nama - rekao je tokom izlaganja svedok saradnik Bojan H.

Organizatori ubijali neprijatelje

- Belivuk i Miljković je bio organizatori svega toga, ubijeni su im bili neprijatelji. Što se tiče Mitića, imali smo informaciju da ih prati neka grupa da ih ubije i uhvatili smo Mitića da ih prati. Nisam bio na mestu gde je otet, trebalo je da idem da ga čuvam u Ritopeku, ali su sutradan rekli da je ubijen i sa Srđanom Lalićem i Milošom Budimirom sam otišao u Ritopek da učestvujem u uništavanju tela. Tada sam prvi put bio u Ritopeku. Posle Mitića su otišli i bili u inostranstvu Belivuk i Miljković i saznali su da je Radojević umešan u to. Za Radojevića sam učestvovao u kući u Ritopeku - ispričao je danas pred Specijalnim sudom Bojan H., a potom priznao da je u ubistvu Gorana Veličkovića s kojim je bio u drugarskim odnosima imao ulogu da ga "navuče" da ga otme kriminalni klan Belivuka i Miljkovića.

- Moje je bilo da ga dovezem do kukuruzišta gde je čekao Belivuk, Miljković je pratio Veličkovića za slučaj da nas neko prati. Nisam tada odlazio u kuću, Belivuk je sa otetim Veličkovićem otišao do kuće, ja sam se sat kasnije našao sa Miljkovićem na stadionu, čekao je da ga pozovu da ode da ga liši života. Što se tiče Lazara Vukićevića, servirana mu je priča da je Belivuk otet i da on treba da dođe da ga muči i ubije i on je naseo na to. Moja uloga je bila da ga pratim do Ritopeka, nisam ulazio u kuću tada - nastavio je izlaganje Bojan Hrvatin.

Govoreći o ubistvu Ljepoje, priznao je da je učestvovao u njegovoj likvidaciji u Ritopeku zajedno s Belivukom.

Naplatio 20.000 evra

- Za Gorana Veličkovića je bio dogovor da dobijem 20.000 evra, dobio sam 10.000 evra. Za Mitića nisam dobio ništa, kao ni za Vukićevića, za Radojevića sam dobio 10.000 evra, kao i ostali koji su učestvovali, a za Ljepoju ništa. U kući u Lisičjem potoku je posle Radojevića pričano da oni dobro stoje, bilo je nekih automobila koji su mu uzeti, možda i nekretnina - rekao je Bojan H., a na pitanje tužioca ko je vođama klana plaćao ta ubistva, rekao je da ne zna, da je njemu poznato samo da je njemu novac na ruke davao Belivuk.

On je potom tokom svedočenja rekao i da mu je poznato da su pripadnici klana osim što su ubijali, trgovali drogom tvrdeći da su Belivuk i Miljković bili glavni za kokain, a braća Miloš i Marko B. za marihuanu. Naveo je i da se u prostorijama na stadionu Partizana pravio spid.

- Mi smo se svi gledali drugarski i bratski. Ako sam hteo da radim s kokainom, prvo bih otišao i uzeo od Veljka, zbog drugarstva. Bilo je priča da tovar treba da krene iz Južne Amerike, da će svima da nam krene ako budemo imali sreće, ali se to nije konkretizovalo koliko ja znam - naveo je ovaj svedok i dodao da je u drugoj polovina avgusta 2020. učestvovao u "transakcijama vezano za oružje i novac".

Šifra "Čikago"

- Oni su se na Skaju povezali sa nekim i predstavljali se kao osobe koje će hoće ubiju Belivuka i Miljkovića, a u to vreme su bili vam Srbije. Za to su se dogovorili da im se plati 300.000 evra, ali mi je Veljko javio da će biti 600.000 evra, Dogovorili smo da ja imam sat sa kamerom da snimimo ko će da donese novac. Kasnije sam saznao da je to dogovarao sa osobom Best na Skaju, to je bio Radoje Živković. Otišao sam na Novi Beograd da se nađem s osobom, šifra je bila neki grad, recimo "Čikago". Sa mnom su bili Lalić, Marko Budimir i Dejan Tešić. Belivuk mi je rekao da kada preuzmem novac odem u Ulicu cara Dušana do menjačnice gde sam trebao da odnesem pare. Odneo sam torbe u menjačnicu, gde je trebalo da ostane pola novca koji ne znam kome je išao, a druga polovina je trebalo da se odnese Miljkovićevoj ženi. Ja sam za to dobio 10.000 evra - nastavio je svedočenje Bojan H.

Pred sudom je naveo i da tada nije znao ko je poslao taj novac, ali da je kasnije saznao da je iza svega stajao Mile R. zvani Kapetan, kog su kasnije, 14. oktobra u Crnoj Gori Belivuk, Miljković i Nebojša J. oteli, a kasnije i ubili.

- Mi smo kasnije preko njega došli do Lazara Vukićevića - izjavio je pred sudom i dodao da su iste ljude koje su prevarili da im pošalju novac za likvidaciju Belivuka i Miljkovića na isti način prevarili da im za ubistvo pošalju i oružje, i da se seća da su im stitli snajper i još jedna puška nalik mitraljezu, ali i motorcikl.

Luksuzan život

Na pitanje tužioca, šta mu je poznato da Belivuk i Miljković poseduju od imovine on je naveo da je u junu 2020. bio u dvorištu Miljkovićeve kuće na Zvezdari i da zna da je Belivuk gradio kuću pored.

- Pre nego što smo išli da pripremimo sve za Gorana Veličkovića, otišli smo do jednog placa, bilo je nekoliko kuća i tada mi je Miljković rekao da je Belivuk tu kupio plac ili će da kupi. Znam da je izašao jedan komšija i javio se Belivuku - rekao je Bojan H. ono što zna o imovini i naveo da je jednom bio u zgradi na Zvezdari u blizini kuće Miljkovića i da mu je Miloš B. rekao da je to Miljkovićev stan.

- Imali smo neka dešavanja, znam da je Belivuk tu imao stan iz priče. Iz priča sam znao i da Belivuk gradi kuću pored Miljkovića i da će da živi tamo. Znam da su i Veljko i Marko imali blindirane automobile, "audi" i "bmw". Blindirane automobile vozili su zbog prestiža, ali i zbog pretnji. Svi ovi koje sam nabroj znam da je Veljko posle Ljepoje imao "škodu kodiak", Miljković je imao i bmw "x6" - rekao je svedok saradnik Bojan H.

Na naredno suđenje zakazano za 12. decembar biće pozvan svedok saradnik Srđan L., a kako je danas najavio branilac dvojice optuženih, advokat Dejan Lazarević, Belivuk i Miljković potom planiraju da dopune svoju odbranu.

Autor: Pink.rs