AKTUELNO

Hronika

Stigle 'Skaj' prepiske u vezi sa ubistvom Skoleta: Advokati dobili stotine stranica dokumentacije iz Francuske

Izvor: Telegraf.rs, Foto: MUP Srbije ||

Suđenje kriinalnoj krupi koja se sumnjiči za ubistvo Zorana Uskokovića zvanog Skole Mlađi, koje se dogodilo 29. januara 2021. godine u Borskoj ulici u Rakovici, danas je odloženo zbog toga što je član sudskog veća bio odutan zbog smrtnog slučaja.

Ipak, pre nego što su napustili sudnicu, braniocima je uručeno oko 500 stranica materijala u vezi sa komunikacijama preko kriptovane aplikacije "Skaj", koji je u međuvremenu Javnom tužilaštvo za organizovani kriminal dostavljen iz Francuske putem međunarodne pravne pomoći.

"Skaj" komunikacija je na ovom suđenju, kao i u mnogim drugim slučajevima jedan od ključnih dokaza tužilaštva jer se u njoj vide svi dogovori oko izvršenja krivičnih dela, ali i fotografije koje mogu da pomognu u identifikaciji korisnika određenih naloga.

Osumnjičeni za ubistvo Skoleta Mlađeg uhapšeni su u oktobru prošle godine.

Zoran Uskoković ubijen je rano ujutr u blizini zgrade u kojoj je živeo. Ono što je u prvom momentu zbunilo istražitelje, jeste to što su sigurnosne kamere na kojima se vidi kako Uskoković izlazi iz svog automobila a potom i kako mu u susret dolazi starac sa štapom, kog Skole Mlađi propušta da prođe, ali on vadi pištolj i puca. Tokom istrage je ipak utvrđeno da napadač nije starac, već da je ubica imao silikonsku masku starijeg čoveka na licu, kao i garderobu prilagođenu dobi starijeg čoveka. Imao je štap, šubaru, kaput ali i hod kojim je u potpunosti odglumio starca.

Na jednom od prethodnih glavnih pretresam prikazan je snimak sa nadzorne kamere jedne prodavnice oko 22.34 sata, na kom se vidi osoba u kaputu sa šubarom na glavi i staračkim štapom. Na snimku se vidi kako ta osoba prolazi, viri iza ugla, nakon toga se vraća, a potom i kako osoba sa belim patikama ulazi u kadar. Osoba sa štapom prilazi muškarcu u belim patikama, odnosno Uskokoviću, vadi nešto iz džepa, nakon čega Uskoković pada, a osoba sa šubarom trči preko parkinga.

pročitajte još

SVEDOK SARADNIK PRIZNAO PET UBISTAVA U POSTUPKU ZA PRANJE PARA: Za likvidacije sam dobio 20.000 evra, u tim poslovima sam učestvovao

Veštak antropolog Dejan Ćirković je naveo da je utvrđeno da je osoba sa štapom visine od 183 do 189 centimetara, ali da nisu mogli utvrditi pol i niti starost lica. Prethodno su u sudnici prikazane i fotografije sa uviđaja na kojim se vidi da Uskoković leži i krv preko njegove glave.

U ovom predmetu se kao organizatoru ubistva sudi Nikoli Živanoviću, dok je kao direktni izvršilac optužen Miloš Krstić. Aleksa Dimitrov i Vladimir Babić su takođe optuženi u ovom slučaju. Aleksandaru Nikoliću se sudi u odsustvu jer je u bekstvu.

Nastavak suđenja očekuje se 1. decembra.

Autor: Pink.rs

#Francuska

#Skole

#advokati

#dokumenta

#prepiske

#skaj

POVEZANE VESTI

Hronika

UBICA PRERUŠEN U STARCA SA ŠTAPOM VIRI, POTOM PRILAZI MALOM SKOLETU I UBIJA GA: Prikazani snimci s nadzorne kamere od 22.34! (VIDEO)

Hronika

BIVŠEM MUŽU MANEKENKE SANDRE OBRADOVIĆ ODREĐEN PRITVOR: Sumnjiči se da je učestvovao u ubistvu malog Skoleta

Hronika

Zoran Marjanović ponovo iznosio odbranu, suđenje počelo iz početka: Svedočila Jelenina prijateljica

Hronika

NOVI DETLAJI LIKVIDACIJE: Brat ubice malog Skoleta blizak sa Zvicerom? Tesne veze i sa NAJVEĆIM ŠVERCEROM KOKAINA U EVROPI

Domaći

TRAGEDIJA U DOMU ALEKSANDRE MLADENOVIĆ! Pevačica zbog smrtnog slučaja zavijena u crno: Sačekala si me da završim nastup i OTIŠLA ZAUVEK...

Hronika

OTKRIVEN MOTIV UBISTVA MALOG SKOLETA: Ovo su svi detalji brutalne likvidacije, poznato i koliko je plaćen ubica