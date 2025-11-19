Stigle 'Skaj' prepiske u vezi sa ubistvom Skoleta: Advokati dobili stotine stranica dokumentacije iz Francuske

Suđenje kriinalnoj krupi koja se sumnjiči za ubistvo Zorana Uskokovića zvanog Skole Mlađi, koje se dogodilo 29. januara 2021. godine u Borskoj ulici u Rakovici, danas je odloženo zbog toga što je član sudskog veća bio odutan zbog smrtnog slučaja.

Ipak, pre nego što su napustili sudnicu, braniocima je uručeno oko 500 stranica materijala u vezi sa komunikacijama preko kriptovane aplikacije "Skaj", koji je u međuvremenu Javnom tužilaštvo za organizovani kriminal dostavljen iz Francuske putem međunarodne pravne pomoći.

"Skaj" komunikacija je na ovom suđenju, kao i u mnogim drugim slučajevima jedan od ključnih dokaza tužilaštva jer se u njoj vide svi dogovori oko izvršenja krivičnih dela, ali i fotografije koje mogu da pomognu u identifikaciji korisnika određenih naloga.

Osumnjičeni za ubistvo Skoleta Mlađeg uhapšeni su u oktobru prošle godine.

Zoran Uskoković ubijen je rano ujutr u blizini zgrade u kojoj je živeo. Ono što je u prvom momentu zbunilo istražitelje, jeste to što su sigurnosne kamere na kojima se vidi kako Uskoković izlazi iz svog automobila a potom i kako mu u susret dolazi starac sa štapom, kog Skole Mlađi propušta da prođe, ali on vadi pištolj i puca. Tokom istrage je ipak utvrđeno da napadač nije starac, već da je ubica imao silikonsku masku starijeg čoveka na licu, kao i garderobu prilagođenu dobi starijeg čoveka. Imao je štap, šubaru, kaput ali i hod kojim je u potpunosti odglumio starca.

Na jednom od prethodnih glavnih pretresam prikazan je snimak sa nadzorne kamere jedne prodavnice oko 22.34 sata, na kom se vidi osoba u kaputu sa šubarom na glavi i staračkim štapom. Na snimku se vidi kako ta osoba prolazi, viri iza ugla, nakon toga se vraća, a potom i kako osoba sa belim patikama ulazi u kadar. Osoba sa štapom prilazi muškarcu u belim patikama, odnosno Uskokoviću, vadi nešto iz džepa, nakon čega Uskoković pada, a osoba sa šubarom trči preko parkinga.

Veštak antropolog Dejan Ćirković je naveo da je utvrđeno da je osoba sa štapom visine od 183 do 189 centimetara, ali da nisu mogli utvrditi pol i niti starost lica. Prethodno su u sudnici prikazane i fotografije sa uviđaja na kojim se vidi da Uskoković leži i krv preko njegove glave.

U ovom predmetu se kao organizatoru ubistva sudi Nikoli Živanoviću, dok je kao direktni izvršilac optužen Miloš Krstić. Aleksa Dimitrov i Vladimir Babić su takođe optuženi u ovom slučaju. Aleksandaru Nikoliću se sudi u odsustvu jer je u bekstvu.

Nastavak suđenja očekuje se 1. decembra.

Autor: Pink.rs