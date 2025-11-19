AKTUELNO

IZ POPLAVE SPAŠENO PETORO DECE! Drama kod Vranja: Vatrogasci-spasioci izvukli ukupno devetoro ljudi

Večeras je u selu Pavlovac kod Vranja izvedena hitna evakuacija nakon što je voda potpuno blokirala prilaz porodičnim kućama u kojima se nalazila deca.

Dojava je primljena u 18.35 časova, a ekipe su odmah poslate na teren.

Na intervenciju su upućena četiri vatrogasca-spasioca sa dva vozila i pumpom, kao i dva člana Tima za spasavanje i rad na vodi, opremljena čamcem.

Izvršena je evakuacija petoro dece i 4 punoletne osobe iz 4 porodične kuće, čija su dvorišta bila pod vodom oko 70-80 cm.

Služba za VS Grada Vranja obezbedila je smeštaj evakuisanim licima u Centar za stara i iznemogla lica u Vranju.

Akcija je uspešno završena u 19.16 časova.

Inače, vanredna odbrana od poplava proglašena je danas na Trnovačkoj reci kod Bujanovca i Tibuškoj reci kod Vranja, saopštilo je JVP "Srbijavode".

