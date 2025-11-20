AKTUELNO

PANIKA U ZGRADI SA VRTIĆEM: Požar izbio na drugom spratu, deca evakuisana - Jedna osoba POVREĐENA

U stanu na drugom spratu zgrade u Ulici Đorđa Kovačevića 25b u Lazarevcu jutros je izbio požar, u kojem je jedna osoba povređena usled udisanja dima.

Povređenoj je pomoć pružila ekipa Hitne pomoći na licu mesta.

Vatrogasci-spasioci evakuisali su ukupno osam stanara, među kojima i šestoro sa petog sprata.

U prizemlju zgrade nalazi se vrtić, čije su vaspitačice decu izvele napolje pre dolaska vatrogasnih ekipa, čime je izbegnuta bilo kakva povreda među mališanima.

Na teren su upućene ekipe vatrogasaca-spasilaca iz Lazarevca i Barajeva, sa ukupno devet vatrogasaca i četiri vozila.

Brzom intervencijom požar je lokalizovan.

Foto: Ustupljene fotografije

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat, a uviđaj je u toku.

Autor: Iva Besarabić

