Hronika

Jezivo porodično nasilje na Starom gradu! Prekršio zabranu, upao majci u stan i pretio joj UBISTVOM

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

M. V. (56) uhapšen je u Starom gradu jer je prekršio meru zabrane prilaska i komuniciranja sa svojom majkom M . V. (78), koja mu je određena jer je prethodno počinio krivično delo nasilje u porodici.

Osumnjičeni je, kako se sumnja, počinio krivično delo nasilje u porodici na štetu svoje majke, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska nesrećnoj ženi.

Prema pisanju medijia, on je juče prekršio ovu meru i došao u stan u kom živi njegova majka nakon čega je vređao i pretio joj da će je ubiti.

Policija, koja je odmah obaveštena, ubrzo je stigla na lice mesta i uhapsila M. V. i njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će, u zakonskom roku, biti saslušan u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istraga povodom ovog događaja je u toku, a trebalo bi da rasvetli sve okolnosti, kao i razlog zbog koga je osumnjičeni prekršio zabranu prilaska.

Autor: S.M.

#Majka

#Nasilje

#Stari grad

#Ubistvo

#pretnje

