SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA MILOŠU VELIKOM: Kamion sleteo s puta, u toku je izvlačenje vozila! Stvaraju se zastoji (FOTO)

Danas je na auto putu Miloš Veliki došlo do nezgode kada je kamion sleteo u kanal pored puta.

Na putu ka Obrenovcu došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je kamion, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa kolovoza i završio u kanalu pored puta.

Saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku pre isključenja za Obrenovac, kada je kamion sleteo sa puta.

Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode, a ekipa Pink.rs sa lica mesta javlja da se saobraćaj se na ovoj deonici trenutno odvija otežano, a vozačima se savetuje oprez i smanjena brzina.

Na lice mesta odmah su izašli policija i hitna pomoć, dok pripadnici saobraćajne policije obavljaju uviđaj kako bi se utvrdio tačan uzrok nezgode.

Pretpostavlja se da su klizav kolovoz i smanjena vidljivost mogli doprineti sletanju vozila sa puta.

Detaljnije informacije biće poznate nakon završetka istrage.

Autor: Jovana Nerić