OPERSKA PEVAČICA STRADALA U POŽARU NA VOŽDOVCU! Vatra buknula u kući punoj smeća

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Vatrogasci su odmah izašli na teren, a uzrok izbijanja požara još uvek se utvrđuje.

Stravični požar izbio je danas na Voždovcu u jednom stambenom objektu, kada je kako Kurir saznaje, stradala operska pevačica M.I. .

- Požar je prijavljen policiji oko 12.45 kada je vatra buknula u jednoj prizemnoj kući na Voždovcu. Po dolasku na lice mesta, ekipa je zatekla prostorije pune smeća i šuta, a pretragom je pronađeno i jedno ugljenisano telo - kaže izvor Kurira.

. Na licu mesta su i pripadnici policije koji obezbeđuju prostor dok traje uviđaj.

Više informacija biće poznato nakon što nadležni završe uviđaj.

Autor: Jovana Nerić

