AKTUELNO

Hronika

UHAPŠENA ŽENA (41) ZBOG PORODIČNOG NASILJA NA VRAČARU: U alkoholisanom stanju nožem nasrnula na sina

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com, Unsplash.com ||

M. N. (41) uhapšena je u ponedeljak u Beogradu zbog nasilja u porodici jer je na sina nasrnula nožem.

Naime, ona je bila u alkoholisanom stanju kada se u stanu na Vračaru posvađala sa sinom S. M. (24), a potom mu je pretila kuhinjskim nožem i zadala mu više udaraca u predelu tela.

Njoj je pisana krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici i određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude privedena na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu i nadležno je za taj slučaj.

Autor: Jovana Nerić

#Alkohol

#Hapšenje

#Nasilje

#vraćar

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

Tokom svađe isekla bivšeg supruga nožem po licu: U Zemunu uhapšena žena zbog porodičnog nasilja

Hronika

MORTUS PIJAN TUKAO ĆERKU (3) I SINA (9)! Jezivo porodično nasilje u Surčinu

Hronika

Stravičan slučaj porodičnog nasilja: Tukao BIVŠU SUPRUGU NASRED ULICE u Beogradu

Hronika

NOŽEM UBOLA BIVŠEG PARTNERA U GRUDI: Uhapšena žena zbog zločina u Beogradu, tužilaštvo joj odredilo zadržavanje

Beograd

UŽAS U ZEMUNU! Pijana i na lekovima PRETUKLA majku, pa joj pretila da će je ubiti

Hronika

UDARAO I DAVIO SUPRUGU - Muškarac iz Surčina uhapšen zbog porodičnog nasilja