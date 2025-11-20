FORUM PRAVNIKA O NEOPHODNOJ REORGANIZACIJI TUŽILAŠTVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL: Premeštanjem nadležnosti u Više tužilaštvo u Beogradu do veće pravne sigurnosti

Iz strukovnog udruženja smatraju da bi postigao važan korak ka doslednom poštovanju ustavnog načela jedinstva tužilaštva Forum pravnika Srbije saopštio je danas da bi reorganizacija Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i premeštanje njegovih nadležnosti unutar Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predstavljalo korak ka doslednom poštovanju ustavnog načela jedinstva tužilaštva, čime bi se otklonilo rasparčavanje jedne institucije, smanjio prostor za arbitrarna tumačenja i postigla veća pravna sigurnost svih učesnika u postupku.

Ovo strukovno udruženje je s tim u vezi pozdravilo napore Ministarstva pravde da otvori stručnu raspravu o unapređenju modela organizacije javnog tužilaštva, uključujući i inicijativu predsednika Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Republike Srbije, kojom bi se, kako navodi, razmatralo vraćanje Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u ustavne okvire, odnosno pod ingerenciju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Ustav Republike Srbije predviđa jedinstven javnotužilački sistem, zasnovan na hijerarhiji, funkcionalnom jedinstvu i odgovornosti. Predlog da se JTOK stavi pod ingerenciju VJT u Beogradu treba posmatrati kao deo šireg procesa racionalizacije tužilačke strukture, u kojem se preciznije definišu linije odgovornosti, a sprečava preklapanje nadležnosti koje su godinama generisale neujednačenost u radu specijalizovanih javnih tužilaštava - navodi se u saopštenju Foruma.

Dodaje se da iz toga neprosredno proizilazi da svaka specijalizacija mora biti smeštena unutar ustavnog modela jedinstvene tužilačke organizacije, a ne kao izdvojeni, gotovo "paralelni organ koji de facto funkcioniše izvan redovne hijerarhijske strukture".

Forum podseća da Viši sud u Beogradu ima Posebno odeljenje za organizovani kriminal koje je deo redovne sudske mreže, ali funkcionalno specijalizovano, te ukazuje da je u skaldu sa tim logično, razumno i ustavnopravno dosledno da to sudsko odeljenje "prati" i nadležnost tužilaštva (JTOK) u okviru iste organizaciono - teritorijalne jedinice - Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Javno tužilaštvo i sud moraju biti logički i ustavnopravno povezani u nadležnosti, jer u protivnom dolazi do disbalansa između sudske i tužilačke strukture, što nije predviđeno ni Ustavom ni zakonima - decidan je Forum.

Ovo strukovno udruženje smatra da je trenutni model u kojem specijalizovano tužilaštvo - JTOK funkcioniše kao izuzetak koji je faktički izdvojen iz redovne tužilačke organizacije doveo do dugogodišnje "pravne konfuzije, neujednačene prakse i niza kolizionih situacija između Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i opšteg ustavnog i zakonskog okvira".

Zbog toga, kako ističe Forum, reorganizacija JTOK u vidu odeljenja unutar Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predstavljalo bi korak ka doslednom poštovanju ustavnog načela jedinstva tužilaštva.

- Takvo rešenje ne umanjuje ni efikasnost, ni stručnost u postupanju u predmetima organizovanog kriminala, jer se specijalizacija može ostvariti i unutar posebnih odeljenja, preko javnih tužilaca posebno specijalizovanih i uz jasnu organizacionu strukuturu, ali bez napuštanja ustavnog modela. Svako rešenje zasnovano na Ustavu, zakonskoj logici i unutranjšem jedinstvu javnog tužilaštva doprinosi jačanju poverenja javnosti, većoj predvidivosti pravnog sistema i funkcionalnijoj borbi protiv teških oblika kriminala - zaključuje Forum pravnika u saopštenju.



Autor: Jovana Nerić