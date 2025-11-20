Veliki požar u podnožju Avale: Sumnja se da ima nastradalih, službe na terenu

U beogradskom naselju Pinosava, u podnožju Avale, večeras je buknuo veliki požar koji je uznemirio stanovnike ovog dela grada.

Prema prvim i još nezvaničnim informacijama, jedna starija osoba je izgubila život, a moguće je da na terenu ima i drugih povređenih, što nadležni za sada ne potvrđuju.

Ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačke brigade nalaze se na licu mesta već oko dva sata i intenzivno rade na lokalizaciji požara i proveri da li u objektu ima još osoba.

Zbog intervencije, Ulica Nova 4 je potpuno blokirana, a građanima je savetovano da izbegavaju prolazak ovim delom Pinosave.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Autor: Marija Radić