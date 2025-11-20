AKTUELNO

STRAVIČNA NESREĆA KOD BIJELOG POLJA, POGINUO VOZAČ TERETNJAKA: Izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u kanal za odvod

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: RINA ||

Na magistralnom putu Ribarevine – Berane, u mestu Zaton, sinoć oko 22 sata došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo vozač teretnog vozila inicijala Ž. L.

- Kamion se kretao iz pravca Ribarevina ka Beranama, kada je vozač iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je napustio kolovoz i sleteo u kanal za odvod pored puta. Vozač je na mestu nesreće zadobio povrede od kojih je preminuo - potvrđeno je za RINU.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac uz prisustvo saobraćajnog veštaka i policijskih službenika Uprave policije OB Bijelo Polje, koji rade na rasvetljavanju svih okolnosti ove tragedije.

Autor: Jovana Nerić

