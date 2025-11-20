SRĐAN JE BIO MEĐU NAJOPASNIJIM KRIMINALCIMA 90-IH, PA SU GA 'ZEMUNCI' IZREŠETALI: Plašio ga se i Dušan Spasojević, zato je naredio da ga ubiju

Prošlo je 25 godina od likvidacije Srđana Ljujića (29).

Ljujić je ubijen, a Nikola Skerlić (26) je lakše povređen te novembarske večeri 2000. godine oko 22.40 časova, na uglu Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Milentija Popovića u Novom Beogradu, u neposrednoj blizini benzinske pumpe "Dejton".

Na njih je, dok su bili u crnom "pežou 406", iz "audija 80" u pokretu pucao zvanično nepoznati napadač. Ljujić je zaustavio automobil pred semaforom i tada je iz vozila u kome su bile tri osobe, zapucano iz "heklera". Ubica je prvo hice ispalio kroz zadnje staklo, a potom i kroz desne prozore. Na žrtve je ispaljeno oko 20 metaka kalibra 9 mm.

Posle zločina napadači su u punoj brzini skrenuli u Ulicu Milentija Popovića i krenuli ka auto-putu, odakle im se gubi svaki trag, navodi Kurir.

Skerlić je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde mu je ukazana lekarska pomoć jer je u pucnjavi zadobio lakše povrede od rikošetiranja metaka.

Automobil "audi 80" iz koga su pucali napadači je ukraden. Proverom registarskih tablica na kolima utvrđeno je da su i one ukradene, kao i da ne pripadaju "audiju 80".

Napadači na Ljujića nikad nisu otkriveni, ali gotovo svi veruju da je to bilo delo "zemunskog klana".

Veruje se da su u kolima bili Vladimir Milisavljević (Vlada Budala) i braća Simović, da su podstrekivači bili vođe "zemunaca" Dušan Spasojević i Mile Luković, a da su u organizaciji učestvovali Miladin Suvajdžić (Đura Mutavi), Dušan Krsmanović, Dušan i Saša Petrović.

Dejan Milenković Bagzi je rekao da je Ljujić ubijen jer Spasojević nije mogao da ga drži pod kontrolom:

"Ljujić je navodno hteo da ubije Dušana postavljanjem bombe pod auto. To mu je preneo Slobodan Nešković Kobac. Onda je Dušan rekao da Ljujića treba da ubiju Vlada Milisavljević (Vlada Budala) i Miloš Simović i tako je i bilo. Cela naša ekipa je prethodno učestvovala u praćenju Ljujića, kao što smo uvek radili".

Ljujić je bio dobro poznat beogradskoj policiji jer je bio osuđivan zbog počinjenih krivičnih dela. Nekoliko puta je, pre ovog kobnog, bio na meti napadača.

Iz KPZ Sremska Mitrovica je izašao godinu dana pre smrti, a kaznu od 18 meseci je izdržao zbog krivičnog dela koje je počinio 10-ak godina ranije. Ljujićevo ime se vezuje i za revolveraški obračun u jednom beogradskom kafiću 1992. godine, kada su usmrćena dva mladića.

U kafiću "Daca" kod "Sava centra" na Novom Beogradu 1996. godine ranjen je u desnu nogu. Ljujić je nekoliko godina proveo u Češkoj gde je sredinom devedesetih zbog pljačke bio u zatvoru dve godine.

Ljujić je bio nerazdvojni drug Gorana Marjanovića (Goksija Bombaša).

Autor: Pink.rs