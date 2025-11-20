DARKO JE IZREŠETAO MILOŠA NA KUĆNOM PRAGU! Osuđen na 20 godina robije zbog ubistva iz osvete: Sukob je počeo na dan svadbe u Nišu

Na današnji dan pre šest godina u niškom naselju Beverli Hils ubijen je Miloš Radojković (25). Za to ubistvo Darko Mitić je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora.

Prema navodima optužnice, Darko Mitić je Miloša Radojkovića ubio jer mu je na dan svadbe zapalio "mercedes", koji je u vlasništvu njegove supruge. Zbog toga je protiv pokojnog Radojkovića pred Osnovnim sudom u Nišu vođen krivični postupak.

Nakon paljenja automobila, Darko Mitić je Radojkovićevoj suprugi upućivao pretnje.

- Dobro bre, što se ovo desilo, što mi bre zapali auto?! - govorio je.

Pratio je Miloša koristeći fotografije koje je njegova žena postavljala na društvene mreže, a potom je došao u Sterijinu ulicu, gde su živeli, i sačekao ga ispred kuće. Miloš Radojković je, nakon što se vratio sa posla, nakratko ušao u kuću, ostavio namirnice a zatim se vratio u dvorište gde je ostavio upaljen motocikl.

Kada je video napadača, obratio mu se rečima: "Šta ti je, bre?!" i opsovao ga, a zatim je počeo da doziva suprugu. Povlačio se ka garaži, ali je Darko Mitić iz neposredne blizine u njega ispalio 12 metaka od kojih ga je pogodilo 10, usled čega je preminuo na licu mesta.

Osuđen na 20 godina zatvora

Tužilaštvo je Mitića optužilo za teško ubistvo iz bezobzirne osvete i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Prvi put je za ovaj zločin prvostepeno osuđen 2022. godine i to na 20 godina zatvora, ali su se na tu presudu žalili i njegovi branioci i Više javno tužilaštvo, pa je Apelacioni sud presudu ukinuo i naložio ponovno suđenje. U ponovljenom postupku Viši sud mu je u aprilu 2024. godine izrekao istovetnu kaznu, ali su i na ovu presudu žalbe podneli i odbrana i tužilaštvo.

Nakon toga, Apelacioni sud više nije imao mogućnost da ukida presudu, već je morao da odluči da li će presudu da potvrdi ili preinači. Darko Mitić je, naposletku, 30. aprila prošle godine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora.

Krunski dokaz protiv Mitića na kome je insistiralo Više javno tužilaštvo je DNK trag na čauri pronađenoj na licu mesta za koji je sa verovatnoćom od jedan prema milijardu, ustanovljeno da pripada optuženom. Odbrana je osporavala taj dokaz pozivajući se na neispravnost polimera upotrebljenog za DNK analizu, jer mu je istekao rok. Međutim, veštak Zavoda za sudsku medicinu Aleksandra Stefanović objasnila da je datum proizvodnje ove hemikalije irelevantan za ispravnost rezultata, te da pre početka procesa uvek prekontrolišu ispravnost reagenasa koji se koriste.

Tvrdio da je bio kod kuće

Pre izricanja pravosnažne presude, pokušavajući da ospori ovaj dokaz, Darko Mitić je ukazivao na to da nije imao kontakt sa oružjem, te da je policija podmetnula njegov biološki trag, ali sud ovakvu njegovu odbranu nije prihvatio. Takođe, tokom ponovljenog suđenja Mitićeva odbrana je prvi put na sud pozvala dva svedoka koja su potvrdila da je u vreme zločina bio kod kuće. Međutim, tužilaštvo je osporilo njihove iskaze jer su ga nadzorne kamere snimile nedaleko od mesta zločina. Takođe, kako je istakla tužilac Irena Radivojević, policija je neposredno nakon ubistva tražila Mitića kod kuće, ali ga tamo nije zatekla

Tužiteljka Radivojević je za Mitića tražila kaznu zatvora od čak 40 godina. Obrazlažući visinu predložene sankcije, ona je rekla da na strani optuženog nema olakšavajućih okolnosti, a od otežavajućih je istakla ispoljenu bezobzirnost u ubistvu koje je izvršeno ispred kuće u kojoj je Radojković živeo sa trudnom suprugom i trogodišnjim sinom. Iz tog razloga i ona se žalila na presudu kojom mu je izrečeno 20 godina robije i tražila strožu kaznu.

pročitajte još SMRT ČETVOROČLANE PORODICE U TURSKOJ: Biće uhapšeni vlasnik hotela i radnik

Autor: Pink.rs