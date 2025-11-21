HOROR KOD NOVE GRADIŠKE! U teškoj saobraćajnoj nesreći poginula jedna osoba!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Opršinac na području opštine Cernik, poginula je jedna osoba.

Hrvatska policija je juče oko 14:23 sati primila dojavu o smrtonosnoj saobraćajnoj nesreći u mestu Opršinac na području opštine Cernik, saopštila je Policijska uprava brodsko-posavska. Prema prvim informacijama, u nesreći je stradala jedna muška osoba.

Na mestu događaja sproveden je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Uviđaj je obavila zamenica Županijskog državnog tužilaštva u Slavonskom Brodu uz policijske službenike Policijske stanice saobraćajne policije Slavonski Brod.

