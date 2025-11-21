AKTUELNO

SRBI POHAPŠENI U AUSTRIJI ZBOG KRAĐE TEŠKE 60 HILJADA EVRA! Mesecima razvijali 'biznis', krali pa preprodavali u inostranstvu

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Kleine Zeitung via AP ||

Osumnjičeni Srbi su između sredine jula i sredine septembra upadali u prostorije podruma, krali dvotočkaše, a potom ih prevozili u inostranstvo, gde su ih prodavali.

Četvorica srpskih državljana, starosti od 22 do 41 godine, optužena su da su odgovorna za 22 krađe bicikala u austrijskom gradu Salcburg. Dojica osumnjičenih su uhapšena, a ukupna šteta procenjuje se na oko 60.000 evra.

Prema navodima policije, veruje se da su počinioci između sredine jula i sredine septembra upadali u prostorije podruma, kao i podzemne garaže i koristili prilike kako bi ukrali bicikle. Ukradene dvotočkaše potom su prevozili u inostranstvo, gde su ih prodavali.

Dvojica osumnjičenih su u bekstvu, a jedan 22-godišnjak i 32-godišnjak su uhapšeni sredinom septembra, ispred jedne garaže u Lehenu. Tom prilikom je zaplenjeno više bicikala čija je ukupna vrednost procenjena na 20.000 evra.

