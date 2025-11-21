NAJBOGATIJI GASTARBAJTER UHAPŠEN U NEMAČKOJ ZBOG PREVARE OD 7 MILIONA EVRA?! Gazda Mecku iz Kruševca svi dobro znaju - Evo za šta se sumnjiči!

Bogati gastarbajter uhapšen u velikoj akciji nemačke policije

Trojica državljana Srba uhapšena su u Nemačkoj zbog sumnje da su oštetili tu državu za oko 7 miliona evra, kao i da su radnike svojih kompanija držali u neljudskim uslovima. Kako Kurir nezvanično saznaje, među uhapšenima nalazi se čuveni Gazda Mecka poreklom iz Kruševca, najbogatiji gastarbajter, koji je postao poznat nakon što mu je na svadbi pevala Lepa Brena.

Kako prenosi Rosenhaim24.de, u Nemačkoj je izvedena velika akcija policije u kojoj je privedeno čak 18 osoba zbog različitih poreskih i finansijskih prevara, ali i trgovine ljudima.

- Trojica muškaraca sa srpskim i italijanskim državljanstvom uhapšena su zajedno sa ženom iz Rumunije po poternici Okružnog suda u Minhenu, dok je jedan rumunski državljanin uhapšen u matičnoj zemlji.Tokom racija, zaplenjena je imovina vredna približno 6,7 miliona evra, a konfiskovan je i dokazni materijal koji uključuje oko 30.000 evra u gotovini, vredne satove, nakit, digitalne medije za skladištenje podataka i dokumenta - piše portal.

Prema podacima javnog tužilaštva, šteta naneta javnim fondovima i institucijama socijalnog osiguranja trenutno se procenjuje na više od sedam miliona evra.

- Istraga je usmerena na mrežu od četrnaest kompanija sa sedištem u Minhenu i okolini, a glavni osumnjičeni navodno deluju kao upravnici ili de fakto direktori u najvećim firmama - prenose.

- Ova konkretna kompanija, koja se bavi čišćenjem zgrada, čišćenjem gradilišta, obezbeđenjem zgrada i rušenjem, navodno je prouzrokovala štetu veću od 6,8 miliona evra. Istražitelji veruju da su fiktivne fakture dobijene od trinaest drugih takozvanih servisnih kompanija zapravo služile kako bi se prikrile neprijavljene isplate plata.

Nemačka policija osim pretresa domova i poslovnih prostorija, upala je i u kancelarije poreskih savetnika, ali i u smeštaj radnika, gde ih je dočekalo iznenađenje.

- Policija je u jednom od ovih smeštaja otkrila katastrofalne uslove: radnici, uključujući dva maloletnika, živeli su tamo u izuzetno skučenim uslovima, u zajedničkim sobama bez tekuće vode i bez funkcionalnih toaleta. Da zlo bude veće, bili su primorani da plaćaju suludo visoke kirije, a radili su za plate manje od minimalca i to prekovremeno - navode izvori.

Gazda Mecka, poznat je po ekstravagantnim slavljima koje organizuje, a na kojima goste zabavljaju najveće face sa estrade, a program je vodio novinar Uroš Božić. On se proslavio kada je oženio tri sina u istom danu.

- Jednom sinu je za punoletstvo poklonio "ferari"! I tad su pare letele na sve strane, a na stolovima je bilo skupo posluženje, a potom i torta od 9 spratova koju su mladenci sekli sabljom - pisao je Kurir ranije o svadbi. Ništa manje bogato nije bilo ni na svadbi na Siciliji na kojoj je kumovao.

Autor: D.Bošković