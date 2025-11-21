UKINUTA PRESUDA RODITELJIMA DEČAKA UBICE! Šok odluka Apelacionog suda u slučaju masakra u 'Ribnikaru': Predmet vraćen prvostepenom sudu

Drugostepeni sud nije potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu iz decembra prošle godine.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je 30. decembra 2024. godine Viši sud u Beogradu osudio V. i M. K., roditelje dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u toj školi.

Otac je prvostepenom presudom bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je majka bila osuđena na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon većanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, doneo je većinom glasova presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na okr. M. K., dok je, usvajanjem žalbe branilaca okr. V. K. i M. K., presuda u osuđujućem delu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom delu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. V. K. produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda - stoji u obrazloženju Apelacionog suda.

Većinom glasova sudsko veće je potvrdilo prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na M. K., kojom je oslobođena optužbe za nedozvoljeno držanje metaka, jer je na čauri nađenoj u učionici otkriven njen DNK trag. Sud je zaključio da nema dokaza da je počinila to krivično delo.

Za N. M., instruktora u streljani, gde je dečak učio da puca, Apelacija je usvajanjem žalbe branilaca preinačila prvostepenu presudu samo u delu odluke o krivičnoj sankciji, tako što je Marinkovića osudila na godinu dana kućnog zatvora i da na ime sudskog paušala plati iznos od 20.000,00 dinara.

Sud je naveo da je u osuđujućem delu presude ima načinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, jer su razlozi presude nejasni i protivrečni izreci presude.

- U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovim rešenjem, pravilno primeniti relevantne procesne odredbe i na pouzdan i jasan način utvrditi sve odlučne činjenice, koje su bitne za utvrđivanje činjeničnog stanja, te će brižljivom ocenom svakog od izvedenih dokaza ponaosob i svih dokaza skupa u njihovoj povezanosti, oceniti postojanje ili nepostojanje svakog od elemenata bića krivičnih dela. Za svoje stavove sud će dati jasne i nedvosmislene razloge. Tek nakon što postupi po primedbama iz ovog rešenja, a uzimajući u obzir i one žalbene navode branilaca okrivljenih V. K. i M. K. na koje u ovom rešenju nije posebno ukazano, prvostepeni sud će biti u mogućnosti da donese zakonitu, pravilnu i jasno obrazloženu odluku - navedeno je u obrazloženju Apelacionog suda.

Apelacioni sud je prema okrivljenom V. K. produžio pritvor, jer kako navode i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor prema prvobitno određen, a kasnije i produžen.

- Postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu obučavao svog maloletnog sina od 13 godina da rukuje vatrenim oružjem, municijom i gađa u mete i da istovremeno u stanu u kom živi sa maloletnim sinom nije savesno čuvao vatreno oružje i municiju na način da ne dođe u posed neovlašćenog lica, njegovog maloletnog sina i da ne ugrozi bezbednost ljudi i objekata, usled čega je njegov maloletni sin u njihovom stanu lako došao u posed vatrenog oružja, i to dva pištolja velike količine pripadajućih okvira i municije i poneo ih sa sobom u osnovnu školu koju je pohađao, u kojoj je pucanjem iz tog vatrenog oružja zahvaljujući prethodnoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja lišio života deset lica i teško telesno povredio šest lica, u sklopu činjenice da je u stanu okrivljenog pronađeno više komada oružja - tri vazdušne puške i dva pištolja, kao i velika količina municije kalibra 22 LR i 9h19 mm i velika količina municije za vazdušno oružje. Po oceni ovog veća to predstavlja osobite okolnosti koje ukazuju da će okrviljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, usled čega je njegovo dalje zadržavanje u pritvoru još uvek nužno. Ovaj sud nalazi da su način izvrešenja i težina posledica krivičnog dela dovela do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - objašnjava Apelacioni sud.

Oni kažu i da su ocenjujući žalbene navode branioca okrivljenog N. M., činjenično stanje u pogledu svih bitnih elemenata krivičnog dela davanje lažnog iskaza, pravilno je i potpuno utvrđeno, a kvalifikacijom protivpravne delatnosti Marinkovića Krivični zakon je pravilno primenjen, o čemu je prvostepeni sud dao jasne i dovoljne razloge.

Međutim osnovano se u žalbi ističe da prvostepeni sud prilikom odmeravanja kazne Marinkoviću, nije adekvatan značaj dao olakšavajućim okolnostima na strani okrivljenog.

- I pored toga što je pravilno kao olakšavajuće okolnosti cenio njegovo korektno ponašanje tokom dokaznog postupka i činjenica da je reč o neosuđivanom licu, te da nije našao otežavajuće okolnosti, nije u pravoj meri sagledao utvrđene olakšavajuće okolnosti niti je imao u vidu da je otac maloletnog deteta i njegovo zdravstveno stanje. Stoga je Apelacioni sud uvažio u tom delu žalbe njegovih branilaca i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Po oceni veća Apelacionog suda u Beogradu, s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje posle učinjenog dela i stepen krivice, može se očekivati da će se svrha kažnjavanja ostvariti i tako što će izrečenu kaznu osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje - navodi Apelacioni sud.

Autor: Jovana Nerić