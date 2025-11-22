NAPADNUT VOZAČ LINIJE 408 NA VOŽDOVCU: Huligani ga pretukli, prevezen je u Urgentni centar!

Oko 04.30 časova na Voždovcu, na okretnici autobusa GSP-a na liniji 408, dogodio se ozbiljan incident kada su dve za sada neidentifikovane osobe fizički napale vozača Gradskog saobraćajnog preduzeća. Vozač, V.V. (44), zadobio je povrede za sada neutvrđenog stepena.

Prema prvim informacijama, napadači su se pojavili na okretnici i iz nepoznatih razloga nasrnuli na vozača, koji je obavljao svoju redovnu dužnost. Posle napada, vozač je Hitnom pomoći prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Policija je odmah izašla na lice mesta, a u toku je intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, kao i identifikaciji napadača.

Autor: A.A.