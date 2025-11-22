LANČANI SUDAR KOD UMČARA Auto potpuno smrskan, formirane kolone, saobraćaj usporen

Oko 18 časova na auto-putu Beograd - Niš, u smeru ka Nišu, dogodio se lančani sudar u kojem je učestvovalo pet vozila.

Najteže je oštećen automobil marke Opel Corsa, koji je prema fotografijama i izjavama s lica mesta gotovo potpuno smrskan.

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći nema teže povređenih, iako je materijalna šteta velika. Na mestu udesa intervenisala je saobraćajna policija, a formirane su kolone i usporen saobraćaj na ovoj deonici.

U trenutku sudara vladali su veoma loši uslovi za vožnju: kiša je padala, a temperatura je bila oko nule, što je doprinelo otežanoj vidljivosti i klizavom kolovozu. Na licu mesta su ekipe policije i Hitne pomoći.

Vozačima se savetuje da ne kreću na put bez preke potrebe.

