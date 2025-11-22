Oglasila se policija saopštenjem nakon incidenta sa navijačima i napada na autobus u Čačku: Evo šta se desilo

Nakon fudbalske utakmice između Borca iz Čačka i Grafičara danas u Prvoj ligi Srbije navodno je došlo do incidenta kada su navijači domaće ekipe ušli u prostorije kluba, a potom načinili materijalnu štetu na autobusu koji je prevozio goste nazad za Beograd.

Posle incidenta se saopštenjem oglasila i policija, koja je objavila da je izašla na lice mesta i da je utvrđeno da su na autobusu načinjena manja oštećenja na pokazivaču pravca.

Saopštenje prenosimo u celosti bez izmena.

- Policiјskoј upravi u Čačku priјavljeno јe danas da su nepoznata lica, nakon utakmice između FK Borac i FK Grafičar iz Beograda, ušla u prostoriјe FK Borac i da su pravili probleme.

Odmah po priјavi, policiјa јe izašla na mesto događaјa i niјe zatekla narušavanje јavnog reda i mira, dok јe na autobusu koјi јe prevozio gostuјuće naviјače uočeno manje oštećenje na pokazivaču pravca.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, preduzimaјu sve mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaјa - stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Autor: S.M.