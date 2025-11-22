AKTUELNO

Monstruozno ubistvo u Požarevcu! Muškarac sekirom pretučen nasmrt, telo ostavljeno u kući: UHAPŠENE DVE OSOBE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17.novembra ove godine, zadao više udaraca sekirom u glavu četrdesetšestogodišnjem muškarcu, nanevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog dela, napustio kuću. Policija je telo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva meseca stanovao zajedno sa Ž. N. Na osnovu predloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio meru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

