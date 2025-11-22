Jezivi detalji tragedije na pruzi kod Subotice: Ženi nije bilo spasa!

Žena je stradala kod stanice Naumovićevo kada je na nju danas popodne naleteo brzi voz "Soko", zbog čega je železnički saobraćaj privremeno obustavljen.

"Srbija Voz" uvodi zamenu garnitura na večerašnjim polascima, a istraga nezgode je u toku.



Saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Subotica večeras je u prekidu nakon što je oko 17.15 časova brzi voz "Soko", koji je iz Beograda krenuo u 16 časova, naleteo na žensku osobu u blizini stanice Naumovićevo. Na lice mesta odmah su izašle ekipe MUP-a i Hitne pomoći, ali je, prema nezvaničnim informacijama, žena nastradala usled pada na šine u trenutku nailaska voza.



Zbog udesa, kompozicija je zaustavljena da putnici se do daljeg, zbog bezbednosti, nalaze u toplim vagonima dok je železnički saobraćaj na tom delu pruge privrenebi obustavljen. „Srbija Voz“ saopštava da se, zbog vanredne situacije, vrši privremena zamena vozova – umesto „Soko“ garnitura, na relaciji Beograd centar – Petrovaradin – Beograd centar biće angažovani Stadler Flirt vozovi.

Zamena će se primenjivati na Inter City polasku iz Beograd centra za Suboticu u 20.00 časova, kao i na polasku iz Subotice za Beograd centar u 22.00 časa. Istraga o nezgodi je u toku.

Autor: S.M.