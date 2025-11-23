PROGOVORIO PRIJATELJ LIKVIDIRANOG VOĐE NAVIJAČA: Tadija je bio perspekivan fudbaler, a onda je krenuo lošim putem...

Policija i dalje intezivno traga za osumnjičenim ubicom koji je ispalio kišu metaka u Tadiju Pantića, kao i za njegovim saučesnikom na skuteru

Tadija Pantić (23) vođa navijača Partizana iz Zemuna koji je juče likvidiran usred bela dana na Novom Beogradu, prema rečima njegovog prijatelja, nekada je bio perspektivan fudbaler, ali je poslednjih nekoliko godina izabrao neki drugi životni put kao prioritet.

Mafijaška likvidacija, podsetimo, dogodila se juče oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je vođa partizanovih navijača iz Zemuna, pogođen sa najmanje pet hitaca, između ostalog i u glavu. Napadač je pobegao nakon likvidacije, a sumnja se da je imao saučesnika i da je sa njim pobegao na skuteru koji je kasnije pronađen zapaljen na Voždovcu.

- Trenirao sam fudbal sa Tadijom kad smo bili klinci, tinejdžeri. Bio je jako dobar, perspektivan, ali je poslednjih nekoliko godina otišao nekim drugim putem, da ne kažem lošim. Izabrao je taj put, iako sam se uvek čudio kada bih čuo nešto ružno za njega, šta će njemu to u životu?! - kaže on i dodaje:

- Njegova porodica i on sam su jako dobri, vredni i požrtvovani ljudi koji su svojim radom sve postigli. Zahvaljujući tome roditelji su mu sve pružili. Otac mu ima radnju u centru grada, koju je još otvorio njegov deda, u suštini od tog privatnog biznisa jako lepo žive. Proputovali su pola sveta, uživali, ali su znali i za težak rad. Međutim, on se u nekom trenutku okrenuo lošim stazama i evo gde ga je to nažalost, dovelo. Inače, bio je super lik... Ubijen je verovatno zbog tih nekih mutnih poslova.

Kako tvrdi, iznenadio se da je Pantić bio na meti likvidatora već dva puta.

- Čuo sam još letos da su pokušali da ga ubiju, ali sam mislio da je to samo gradska priča. Sad se ispostavilo da je zaista ozbiljno zagazio u taj svet i da ga je neko tako izrešetao kao da je mafijaš - navodi sagovornik i dodaje da su njihovi prijatelji od juče u šoku nakon vesti da je on ubijen.

Meta dva napada

Inače, da podsetimo, vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić već dva puta je bio na meti. Ubijeni Tadija bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i sada ubijeni vođa zemunskih navijača Partizana. Napadači su i tada pucali - podseća izvor i dodaje da je Tadija Pantić, kako se sumnja, bio i meta bombaša iz Kosovske ulice.

- Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo 1. oktobra u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantića - kaže nam izvor i podseća da je Sipkovski, kako se sumnja, slučajno aktivirao eksploziv u stanu, te je nastradao.

Istraga povodom ubistva Tadije Pantića je i dalje u toku, a na snazi je i policijska akcija Vihor koja traga za ubicom i njegovim saučesnikom.

Autor: S.M.