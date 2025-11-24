DRAMA NA ČUKARICI, POKRADEN SEF U JAVNOJ BELEŽNICI Nasilno upali i sve odneli! Policija intenzivno traga za lopovima

Javna beležnica u beogradskom naselju Čukarica prijavila je jutros policiji šokantan slučaj provale u svoje službene prostorije.

Lopov, ili grupa provalnika, uspeo je da uđe u kancelariju i iz sefa odnese veću količinu novca.

Prema informacijama izvora bliskog istrazi, ulazna vrata kancelarije bila su nasilno otvorena.

"Ulazna vrata su nasilno otvorena. Izvršilac je podesnim predmetom odvalio bravu, omogućivši sebi nesmetan ulazak. Nakon ulaska, u kancelariji je izvršena temeljita premetačina, što ukazuje na to da je provalnik ciljano tražio vrednosti. Iz sefa je odnet sav novac," kaže izvor.

O ovom teškom krivičnom delu odmah je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će voditi dalju istragu u cilju pronalaženja i hapšenja počinilaca.

Nezvanično, policija je uzela snimak sa okolnih kamera.

Tokom istrage obaviće se razgor sa ostalim zaposlenima.



Autor: Jovana Nerić