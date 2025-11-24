AKTUELNO

DRAMA NA HORGOŠU! Dvojica muškaraca tvrdila da nemaju šta da prijave, po otvaranju vrata hitno uhapšeni (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić ||

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Upravom granične policije i Višim javnim tužilaštvom u Subotici, uhapsili su A.Ć. (1989) i V. K. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na Graničnom prelazu Horgoš, pregledom šlepera u kojem su se nalazi osumnjičeni, pronašla oko 50 litara amfetaminskog ulja, više od 3,4 kilograma heroina, 48.578 komada tableta MDMA, oko 5 kilograma paracetamola i kofeina, kao i 54.600 evra.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Autor: Jovana Nerić

