KARAMBOL KOD SEVOJNA: Udes više vozila, nije poznato ima li povređenih

Na magistralnom putu kroz Sevojno večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo više vozila. Do udesa je došlo iz još neutvrđenih razloga, a kako saaznajemo, na licu mesta je policija i uviđaj je u toku.
- Mislim da su tri vozila učestvovala, dva sam primetio prilično su oštećena, velika je gužva - rekao je za Informer jedan od očevidaca.
Još uvek nije poznato da li ima povređenih.
Saobraćaj se ovom deonicom odvija jednom saobraćajnom trakom, stoga se stvaraju kolone u oba pravca.
Autor: D.Bošković