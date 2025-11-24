AKTUELNO

Hronika

KARAMBOL KOD SEVOJNA: Udes više vozila, nije poznato ima li povređenih

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Na magistralnom putu kroz Sevojno večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo više vozila. Do udesa je došlo iz još neutvrđenih razloga, a kako saaznajemo, na licu mesta je policija i uviđaj je u toku.


- Mislim da su tri vozila učestvovala, dva sam primetio prilično su oštećena, velika je gužva - rekao je za Informer jedan od očevidaca.

Još uvek nije poznato da li ima povređenih.

Saobraćaj se ovom deonicom odvija jednom saobraćajnom trakom, stoga se stvaraju kolone u oba pravca.

Još uvek nije poznato da li ima povređenih.

Saobraćaj se ovom deonicom odvija jednom saobraćajnom trakom, stoga se stvaraju kolone u oba pravca.

Autor: D.Bošković

#Povređeni

#Sevojno

#karambol

#magistralni put

#uviđaj u toku

POVEZANE VESTI

Hronika

Tri vozila se sudarila kod Zlatibora, na magistrali kilometarske kolone: Nije poznato ima li povređenih

Hronika

SAORAĆAJNA NEZGODA KOD ČAJETINE Više policijskih vozila na terenu, IMA POVREĐENIH

Hronika

Stravičan lančani sudar na putu za Zlatibor: Vatrogasci seku vozila da dođu do povređenih

Hronika

JOŠ JEDAN LANČANI UDES KOD UŽICA - Učestvovala tri vozila, stvaraju se velike gužve

Hronika

UDES KOD ČAČKA: Sudar je bio toliko jak da su vozila skoro potpuno smrskana

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD KRAGUJEVCA - Ima povređenih, auto se PREVRNUO NA KROV!