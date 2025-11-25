JEZIVO NASILJE U BEOGRADU: Udarao majku s detetom u rukama

Policija u Beogradu uhapsila je u nedelju J.J. (37) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Incident se dogodio u porodičnoj kući u Zemunu, kada je J.J., pod uticajem alkohola, nakon verbalne svađe, fizički napao svoju suprugu A.E. (26). Prema navodima, on joj je zadao više udaraca rukama po glavi i telu dok je ona u naručju držala njihovo zajedničko dete.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje i podneta je prijava. Izrečene su mu i mere zabrane prilaska i komunikacije sa suprugom.

Slučaj preuzima i vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će sprovesti dalju istragu.

Autor: Pink.rs