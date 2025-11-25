AKTUELNO

Hronika

Akcija policije u Novom Sadu: Zaplenjena droga i nelegalno oružje, jedna osoba uhapšena

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (35) iz Sremskih Karlovaca, jer su u stanu, u kom neprijavljeno boravi, pronašli drogu i nelegalno oružje.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnih dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštio je MUP.

Pretresom stana u Novom Sadu, u kojem osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla više od kilogram amfetamina, 50 grama marihuane i manju količinu kokaina, kao i digitalnu vagu za precizno merenje i znatnu sumu novca za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

U stanu je, takođe, pronađen nelegalni pištolj i 298 komada municije različitog kalibra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

pročitajte još

AUTOMOBIL U KOJEM SU DVE OSOBE SLETEO U JEZERO: Drama kod Čačka, na licu mesta vatrogasci

Autor: Marija Radić

#Droga

#Hapšenje

#Novi Sad

#Policija

#oružje

POVEZANE VESTI

Politika

UDARAO PRIPADNIKE INTERVENTNE PESNICAMA: Uhapšen blokader sa skupa u Novom Sadu

Hronika

Nova akcija policije u Novom Sadu: Uhapšeni osumnjičeni za nedozvoljeno oružje, drogu i krađe

Hronika

HAPŠENJE U NOVOM SADU - Policajka van dužnosti sama savladala razbojnika! NAPAO RADNICE I KRAO U DROGERIJI

Hronika

Posle užasa u Novom Sadu oglasio se MUP: U toku uviđaj u kući užasa gde je sin odsekao majci glavu

Hronika

HAPŠENJE U NOVOM SADU! Bacili Molotovljev koktel na stan u Petrovaradinu, odmah im stavljene lisice na ruke

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC U NOVOM SADU! Ispred Medicinskog fakulteta nožem pokušao da iseče transparent koji su nosili studenti