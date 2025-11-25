TEŽAK UDES NA NOVOM BEOGRADU, ŽENA LEŽI NA ULICI Sudarila se dva automobila, ljudi se okupili kako bi ukazali pomoć

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na raskrsnici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, kod stambenog kompleksa "Petica".
Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva automobila.
Žena leži na ulici kod pešačkog prelaza. Oko nje su se okupili ljudi kako bi joj ukazali pomoć.
Nije poznato u kom je stanju žena, kao ni da li je oborena na pešačkom prelazu ili se nalazila u nekom od automobila koji su učestvovali u saobraćajnoj nesreći.
Na terenu su policija i Hitna pomoć.
Autor: Iva Besarabić