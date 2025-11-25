AKTUELNO

Hronika

TEŽAK UDES NA NOVOM BEOGRADU, ŽENA LEŽI NA ULICI Sudarila se dva automobila, ljudi se okupili kako bi ukazali pomoć

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na raskrsnici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, kod stambenog kompleksa "Petica".

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva automobila.

Žena leži na ulici kod pešačkog prelaza. Oko nje su se okupili ljudi kako bi joj ukazali pomoć.

Nije poznato u kom je stanju žena, kao ni da li je oborena na pešačkom prelazu ili se nalazila u nekom od automobila koji su učestvovali u saobraćajnoj nesreći.

Na terenu su policija i Hitna pomoć.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Novi Beograd

#Policija

#udes

