AKTUELNO

Hronika

PINK.RS SAZNAJE: Obistinile se crne slutnje, u vozilu u kojem je bila Ana Radović pre nestanka PRONAĐENA DVA TELA (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Printscreen Nestali Srbija/Glas zapadne Srbije/Pink.rs ||

U automobilu koji je sleteo sa puta na ulazu u Ovčar banju pronađena su dva tela.

Foto: Pink.rs

Kako saznajemo, reč je o muškarcu i ženi, koji se vode kao NN osobe i čiji će identitet tek biti potvrđen.

Video: Pink.rs

U pitanju je vozilo u kojem je pre nestanka bila Ana Radović (20).

Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je vozilo sleteo sa kolovoza.

Foto: Foto/Glas zapadne Srbije

Video: Pink.rs

Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom tela.

Podsetimo, Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka.

Video: Pink.rs

Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.

Autor: S.M.

#Ana Radović

#Automobil

#Nesreća

#Potraga

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! Horor u Zaječaru: Pronađena dva beživotna tela u porodičnoj kući!

Hronika

Horor u Novom Sadu: Pronađena dva tela, vatrogasci i policija na terenu

Hronika

HOROR NA NOVOM BEOGRADU! U šahti pronađena dva tela!

Region

UBIO ŽENU, PA PRESUDIO SEBI? Užas u Umagu: Policiji prijavljeno da su pronađena dva tela, uviđaj u toku

Svet

Dva tela pronađena u sauni, uzalud pokušana reanimacija: Evo na šta policija sumnja

Hronika

DVA TELA SU PRONAĐENA U OVOJ KUĆI: Na teren odmah izašla forenzika i vatrogasci! Otkriveni novi detalji (VIDEO)