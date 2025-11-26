PINK.RS SAZNAJE: Obistinile se crne slutnje, u vozilu u kojem je bila Ana Radović pre nestanka PRONAĐENA DVA TELA (FOTO+VIDEO)

U automobilu koji je sleteo sa puta na ulazu u Ovčar banju pronađena su dva tela.

Kako saznajemo, reč je o muškarcu i ženi, koji se vode kao NN osobe i čiji će identitet tek biti potvrđen.

U pitanju je vozilo u kojem je pre nestanka bila Ana Radović (20).

Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je vozilo sleteo sa kolovoza.

Uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom tela.

Podsetimo, Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka.

Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.

Autor: S.M.