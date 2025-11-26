AKTUELNO

Hronika

Pretio smrću tužiteljki OJT u Brusu: Uhapšen muškarac iz okoline Aleksandrovca

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Brusu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom mestu, uhapsili su D. S. (1967) iz okoline Aleksandrovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je juče telefonom pretio smrću tužiteljki Osnovnog javnog tužilaštva u Brusu.

Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog. 

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom osnovnom javnom tužiocu u Brusu.

pročitajte još

OTKRIVENO KO JE BIO S ANOM U 'AUDIJU' SMRTI: S njim u nedelju krenula za Beograd, trag im se izgubio u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (FOTO+VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Aleksandrovac

#Brus

#Hapšenje

#Muškarac

#Smrt

POVEZANE VESTI

Hronika

VOZIO DIVLJAČKI PA SE ZABIO U SEMAFOR, BANDERU, SAOBRAĆAJNI ZNAK I BICIKL! Šteta veća od 200.000: Po nalogu tužioca, uhapšen Zrenjaninac (35)

Hronika

VOZIO DIVLJAČKI PA SE ZABIO U SEMAFOR, BANDERU, SAOBRAĆAJNI ZNAK I BICIKL! Šteta veća od 200.000: Po nalogu tužioca, uhapšen Zrenjaninac (35)

Hronika

Drama u Leskovcu: Pretio sudiji Višeg suda pa priveden

Hronika

UŽAS U PROKUPLJU: Muškarac (41) silovao maloletnicu

Hronika

U KUĆI PREBIO SUGRAĐANINA: Subotičanin uhapšen po nalogu tužilaštva

Hronika

SEKIROM NASRNUO NA POLICAJCE! Hitno uhapšen muškarac iz Prokuplja