DIVLJAO 'MERCEDESOM', GAZIO GA VIŠE OD 200 NA SAT! Policija uhvatila državljanina BiH zbog nasilničke vožnje

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 14.20 časova, na teritoriji opštine Loznica, presretačem su zaustavili šezdesetpetogodišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji se vozilom "mercedes" hrvatskih registarskih oznaka kretao brzinom od 207,7 kilometara na čas, na moto-putu Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Autor: A.A.

#BiH

#Policija

#Vozač

#isključenje iz saobraćaja

#nasilnička vožnja

#prijava

