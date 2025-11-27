AKTUELNO

Hronika

KROZ BALKONSKA VRATA PO ZLATO: Uhapšene tri žene osumnjičene da su opljačkale stan na Voždovcu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, Privatna arhiva ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, tačnije Policijske stanice Voždovac, efikasnim radom rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili tri osobe osumnjičene za to delo.

Uhapšeni su D. R. (38), hrvatska državljanka S. G. (36) i italijanska državljanka G. M. (27)

Oni se sumnjiče da su tokom ovog meseca na području Voždovca, nasilnim putem, preko balkonskih vrata, provalili u stan oštećenih. Iz stana su, kako se navodi, ukrali novac i veću količinu zlatnog nakita.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.

One će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi daljeg postupanja.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Krađa

#Policija

#Zlato

#pljačka

POVEZANE VESTI

Hronika

Povratnice OPLJAČKALE ŽENU KOD KARAĐORĐEVOG PARKA: Dve državljanke Bugarske uhapšene u Beogradu

Hronika

UHAPŠENA ŽENA IZ SOMBORA! Osumnjičena za tešku KRAĐU - Pokušala da POBEGNE u Bosnu, uhvatili je na granici!

Hronika

NOŽEM NASRNUO NA STRANCA I OTEO MU 800 EVRA: Novosadska policija uhapsila osumnjičenog za razbojništvo!

Hronika

HOROR U BAČKOJ PALANCI Tinejdžer (20) sekirom napao mladića: Policija ga uhapsila zbog pokušaja ubistva

Hronika

DOLIJALI PIROMANI IZ NOVOG SADA: Dve osobe osumnjičene da su zapalile automobil predsednika Advokatske komore Vojvodine

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (57) ZBOG POKUŠAJA UBISTVA: Nasrnuo nožem na radnika kafića na Voždovcu, pa pobegao!