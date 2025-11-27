AKTUELNO

Hronika

PLJAČKAO CRKVE! UHAPŠEN LOPOV IZ OKOLINE KRAGUJEVCA: Sumnja se da je iz dve svetinje odneo 50.000 dinara!

Izvor: Kurir.rs, Foto: RINA ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. B. (36) iz Rekovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

- On se sumnjiči da je, od aprila do novembra ove godine, iz crkve Svete velikomučenice Nedelje u selu Desimirovac i iz crkve Svete Trojice u selu Cerovac, na području Kragujevca, ukrao oko 50.000 dinara - navode iz Policijske uprave Kragujevac.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Autor: A.A.

#Crkva

#Hapšenje

#Kragujevac

#MUP

#lopov

#pljačka

POVEZANE VESTI

Hronika

DOLIJAO LOPOV IZ RUME! Provalio u market i opustošio radnju: Nakon hapšenja policija mu tokom pretresa našla i DROGU

Hronika

LOPOV U RUMI! Policija uhapsila osumnjičenog za tešku krađu, upao ženi u kuću pa joj ukrao satove i dokumenta

Hronika

Uhapšen tinejdžer (17) u Boru! Ukrao ključ iz džipa, pa iz lokala brze hrane odneo 40.300 dinara, a onda pobegao ukradenim kolima

Hronika

UHAPŠEN PLJAČKAŠ (35) IZ LAZAREVCA: Uz pretnju pištoljem iz kladionice ukrao 50.000 dinara

Hronika

Pao pedofil (72) u Kraljevu! Naredio tinejdžerki da uđe u kola, a onda je usledio HOROR - evo kako se izvukla iz kandži predatora

Hronika

Mladić iz Aranđelovca za dva dana iz crkve ukrao 150.000 dinara