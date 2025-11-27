PLJAČKAO CRKVE! UHAPŠEN LOPOV IZ OKOLINE KRAGUJEVCA: Sumnja se da je iz dve svetinje odneo 50.000 dinara!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. B. (36) iz Rekovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

- On se sumnjiči da je, od aprila do novembra ove godine, iz crkve Svete velikomučenice Nedelje u selu Desimirovac i iz crkve Svete Trojice u selu Cerovac, na području Kragujevca, ukrao oko 50.000 dinara - navode iz Policijske uprave Kragujevac.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Autor: A.A.