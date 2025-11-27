Saslušan očuh koji je silovao pastorku i napravio joj dete: Ispitana i majka devojčice, evo za koja dela se terete

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 62-godišnjeg muškarca V. S. zbog postojanja osnova sumnje da je od neutvrđenog perioda do jula 2025. godine zloupotrebom ovlašćenja izvršio obljubu koja je za posledicu imala trudnoću maloletne oštećene - koja mu je poverena radi vaspitavanja, staranja i nege.

Istragom je obuhvaćena i 37-godišnja žena, majka maloletne oštećene, zbog postojanja osnova sumnje da je omogućavala vršenje obljube sa maloletnom ćerkom.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo obljuba zloupotrebom položaja, a osumnjičenoj krivično delo podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa.

Osumnjičeni su danas saslušani pred postupajućim javnim tužiocem, koji je nakon saslušanja predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom, 62-godišnjem muškarcu, odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

