Filmsko bekstvo u Francuskoj: Opasni zatvorenici presekli rešetke ćelije, oružje im dostavili dronom?!

Dvojica zatvorenika pobegla su rano ujutro danas iz zatvora u Dižonu u Francuskoj nakon što su presekle rešetke svoje ćelije oštricama za koje se veruje da su im dostavljene dronom, potvrdile su vlasti. Obojica se smatraju opasnima, a jedan je pod istragom zbog pokušaja ubistva, piše Euronews.

Kako prenose lokalni mediji pozivajući se na sindikat Force Ouvrière, jedan bekunac je 19-godišnjak pod istragom zbog pokušaja ubistva i kriminalnog udruživanja, dok je drugi 32-godišnjak optužen za pretnje i teško nasilje nad suprugom.

Dvojica su bila smeštena u disciplinskom odeljenju, u izolaciji bez kontakta sa spoljnim svetom. Nakon što su presekle rešetke, navodno su iskoristili ćebad kako bi savladali ogradu sa bodljikavom žicom.

Sindikat FO Justice oglasio se saopštenjem u kojem tvrdi da već mesecima upozorava na pogoršanje bezbednosnih uslova u zatvoru u Dijonu.

"Uprkos našim ponovljenim upozorenjima, uprava je odlučila da ustraje u svojoj potpunoj slepoti, odbijajući da vidi realnost na terenu", stoji u objavi sindikata na Facebooku.

Ovaj incident događa se samo nedelju dana nakon što je zatvorenik pobegao iz zatvora Rennes-Vézin tokom izlaska u planetarij, zbog čega je ministar pravosuđa Gérald Darmanin smenio upravnika.

U sredu su tri zatvorska sindikata optužila Darmanina da daje prioritet resursima za operacije protiv trgovaca drogom, dok istovremeno zanemaruje zatvorske službe. Kritikovali su ministrovo preziranje i optužili ga da čini sve kako bi održao svoj imidž čvrstine i spremnosti na reakciju.

Francuski zatvori su prenatrpani, sa oko 85.000 zatvorenika na službeni kapacitet od 62.509 mesta, prema podacima Ministarstva pravosuđa iz jula.

Prosečna stopa popunjenosti je 135,9%, a u 29 ustanova prelazi 200%.

Autor: Marija Radić