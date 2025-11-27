AKTUELNO

ČITAV ARSENAL NAĐEN KOD MUŠKARCA (51) IZ SEFKERINA: Policija oduzela 7 pušaka, pištolj, okvire i municiju

Više javno tužilaštvo u Pančevu postupa u postupku protiv lica muškog pola Z.M. (rođen 1974. godine) iz Sefkerina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja.

Osumnjičeni se tereti da je dana 26.11.2025. godine u kući u Sefkerinu nedozvoljeno držao veću količinu oružja i municije čije držanje nije dozvoljeno građanima, i to sedam pušaka, pištolj, više okvira za puške i pištolj i 1097 komada municije.

Pronađen arsenal oružja u kući muškarca kod Opova: Imao sedam pušaka! (FOTO)

V.f. glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je izdao obavezno uputstvo dežurnom javnom tužiocu da naloži Policijskoj upravi u Pančevu da uhapsi osumnjičenog i odredi mu zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osobitih okolnosti da će osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a posledica krivičnog dela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

